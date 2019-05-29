Ladrão furta fios e deixa creche com problema na rede elétrica em Aquidauana

Aquidauana
Responsável descobriu furto ao chamar eletricista para resolver quedas de energia
Creche localizada no bairro Previsul, em Aquidauana, foi alvo de ação criminosa. Ontem, uma responsável pela unidade procurou a Delegacia de Polícia Civil para denunciar o furto de fios.
A vítima explicou que desde segunda-feira estava notando quedas na fase de energia, motivo pelo qual decidiu chamar eletricista para fazer uma análise e descobrir a origem do problema.
Quando o profissional chegou ao local, descobriu que a fiação havia sido furtada, afetando toda a rede. O crime foi denunciado e a polícia apura o caso. Ainda não foi identificado o suspeito.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
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