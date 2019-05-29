Ladrão furta fios e deixa creche com problema na rede elétrica em Aquidauana

Creche localizada no bairro Previsul, em Aquidauana, foi alvo de ação criminosa. Ontem, uma responsável pela unidade procurou a Delegacia de Polícia Civil para denunciar o furto de fios.

A vítima explicou que desde segunda-feira estava notando quedas na fase de energia, motivo pelo qual decidiu chamar eletricista para fazer uma análise e descobrir a origem do problema.

Quando o profissional chegou ao local, descobriu que a fiação havia sido furtada, afetando toda a rede. O crime foi denunciado e a polícia apura o caso. Ainda não foi identificado o suspeito.