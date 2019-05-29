Preso ameaça colegas de cela no semiaberto de Aquidauana e Polícia Militar é acionada

Aquidauana
Preso de 28 anos que cumpre pena no Estabelecimento Penal de Regime Semiaberto de Aquidauana foi autuado por vias de fato na noite de ontem, depois de ameaçar colegas de cela.
Segundo boletim de ocorrência, após a confusão, agentes penitenciários acionaram a Polícia Militar. Chegando ao local, os policiais encontraram o preso investindo contra os demais.
Informações apontam que ele havia os agredido e estava os ameaçando, fazendo com que todos ficassem acuados. Por este motivo, ele foi detido e levado à Delegacia de Polícia Civil.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
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