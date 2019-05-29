Professora da escola Cejar, Helen Cristina falece em razão de câncer na Capital

Luto
Ela lutava contra a doença há mais de 10 anos
Familiares anunciaram nesta quarta-feira o falecimento da professora de Ciências da Escola Cejar, de Aquidauana, Helen Cristina Arguelho Zenteno, de 39 anos.
Ela fazia parte da Rede Estadual de Ensino há mais de 15 anos. Em luto, a direção da escola liberou os alunos. O corpo será velado na Capela da Pax Universal, com horário ainda não definido.
A direção da Cejar lamentou a morte. Helen lutava contra um câncer há dez anos e estava em Campo Grande. Ela deixa dois filhos, uma moça de 18 anos e um menino de 11 anos.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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