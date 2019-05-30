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Alegando problemas financeiros, mulher furta R$ 1.200 em lotérica de Aquidauana

Presa pela Polícia Civil, ela confessou o crime e devolveu o dinheiro à vítima

Renan Nucci

Publicado em 30/05/2019 às 07:21

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Mulher de 48 anos foi presa em flagrante pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil de Aquidauana, depois de furtar R$ 1.200 de um homem de 36 anos dentro de uma lotérica localizada na Avenida Manoel Antônio Paes de Barros. A suspeita aproveitou a distração da vítima para pegar os valores, porém, as imagens das câmeras de segurança registraram a ação.

Segundo boletim de ocorrência, um homem de 36 anos procurou a polícia informando que, ao chegar na lotérica para pagar alguns boletos, tirou o dinheiro e deixou sobre o balcão, enquanto passava os boletos para a atendente. Logo em seguida, ao verificar o dinheiro, percebeu que havia sumido. Ele então pediu para ver as imagens das câmeras e informou a polícia.

Em posse das informações, o policiais analisaram as imagens e conseguiram identificar a suspeita. Ela foi presa em uma residência na Vila Paraíso. Durante entrevista, ela confessou que furtou porque estava com dificuldades financeiras e em seguida devolveu o dinheiro. Diante dos fatos, foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuada em flagrante por furto.

 

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