Homem é preso pela PM vendendo notebook furtado no centro de Aquidauana

Flagrante
Ele mesmo havia cometido o furto
Homem de 40 anos foi preso pela Polícia Militar ontem, em Aquidauana, depois de ser flagrado oferecendo no centro da cidade um notebook que ele mesmo havia furtado em um estabelecimento comercial. A vítima foi identificada pela polícia.
Conforme boletim de ocorrência, a PM foi acionada porque havia uma pessoa em atitudes suspeitas tentando vender o computador nos comércios da cidade. Durante rondas, a equipe acabou o localizando com o objeto na Rua Teodoro Rondon.
Questionado, ele disse que havia furtado em um estabelecimento da região, mas que não se lembrava exatamente onde. Ele preso e levado à Delegacia de Polícia Civil, onde o Setor de Investigações Gerais (SIG) conseguiu localizar a vítima.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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