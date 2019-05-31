Homem é preso pela PM vendendo notebook furtado no centro de Aquidauana

Homem de 40 anos foi preso pela Polícia Militar ontem, em Aquidauana, depois de ser flagrado oferecendo no centro da cidade um notebook que ele mesmo havia furtado em um estabelecimento comercial. A vítima foi identificada pela polícia.

Conforme boletim de ocorrência, a PM foi acionada porque havia uma pessoa em atitudes suspeitas tentando vender o computador nos comércios da cidade. Durante rondas, a equipe acabou o localizando com o objeto na Rua Teodoro Rondon.

Questionado, ele disse que havia furtado em um estabelecimento da região, mas que não se lembrava exatamente onde. Ele preso e levado à Delegacia de Polícia Civil, onde o Setor de Investigações Gerais (SIG) conseguiu localizar a vítima.