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População se mobiliza em Caminhada Contra o Feminicídio nas ruas de Aquidauana

O foco foi sensibilizar a população sobre a violência sofrida por mulheres

Renan Nucci

Publicado em 01/06/2019 às 11:47

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Foi realizada neste sábado, a partir da Praça dos Estudantes, em Aquidauana, a 1ª Caminhada Contra o Feminicídio. O foco foi sensibilizar a população sobre a violência sofrida por mulheres e número de mortes que ocorrem diariamente. O objetivo é evitar o silêncio e fazer com que as pessoas denunciem.

“O evento é importante para conscientizar a sociedade de que a mulher tem os mesmo direitos do que nós, de trabalhar, de estudar e de ter uma vida normal, e nós homens temos que entender.  Elas têm o direito de viver como querem e pensar como querem e nós não podemos interferir”, disse Vinícius Barbosa, comandante do Corpo de Bombeiros em Aquidauana.

Feminicídio é crime e é considerado o assassinato de uma mulher pela simples condição de ser mulher. Em muitos casos, as motivações são o ódio, o desprezo, o sentimento de perda do controle e da propriedade sobre as mulheres.

A lei do feminicídio, que considera homicídio qualificado o assassinato de mulheres em razão do gênero, é recente – março de 2015. O crime é motivado por violência doméstica ou discriminação. Esse é o único tipo de violação que cresceu em Mato Grosso do Sul em 2019 na comparação com 2018, saindo de 14 para 16 – alta de 14%. Já as tentativas de assassinatos de mulheres registrou alta de 109% – saltando de 22 para 46. O período analisado é de 1º de janeiro a 26 de maio.

A Lei estadual nº 5.202, de 30 de maio de 2018, de iniciativa do Governo do Estado, instituiu o dia 1º de junho como o “Dia Estadual de Combate ao Feminicídio”, com objetivo de sensibilizar e conscientizar toda a sociedade de que a violência sofrida pelas mulheres muitas das vezes leva à morte violenta, divulgar os serviços e os mecanismos legais de proteção à mulher em situação de violência e as formas de denúncia.

Com a normatização da lei também foi instituída a Semana Estadual de Combate ao Feminícido. Com essas políticas públicas, o desafio do Governo do Estado é sensibilizar toda a sociedade civil no combate à violência contra a mulher.

A Campanha Estadual de Combate ao Feminicídio teve atividades nos 79 municípios: caminhadas, panfletagens, blitzes educativas, palestras e rodas de conversa. O trabalho é focado em três frentes: orientação de mulheres sobre serviços existentes e locais de ajuda; informação sobre atitudes agressivas e como elas violam os direitos das mulheres; e  discussão sobre a necessidade de enfrentamento à violência contra mulheres.

Com informações de Francis Leone

 

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