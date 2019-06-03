Criança é atropelada por moto na Rua Oscar Trindade de Barros

Acidente
Homem de 60 anos e uma criança de 12 anos se feriram levemente em acidente de trânsito ocorrido na manhã desta segunda-feira, na Rua Oscar Trindade de Barros, em frente a uma supermercado de Aquidauana.
Conforme apurado, o homem seguia em uma moto carregando uma mala de viagem, quando se deparou com a criança atravessando na faixa de pedestre. Ele perdeu o controle do veículo e atingiu a criança.
Com o impacto, o motociclista sofreu queda e teve algumas escoriações. A criança teve ferimentos leves na perna. Ambos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados ao hospital para atendimento.
Com informações de Francis Leone*
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