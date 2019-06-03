Jovem é arremessada por 5 metros em acidente entre carro e moto

Aquidauana
Duas pessoas se feriram
Duas jovens se feriram em acidente de trânsito ocorrido na tarde de ontem, na Rua Plínio Leite, no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana. As vítimas estavam em uma moto Honda Bros que bateu na lateral de um Celta.
Uma das vítimas da moto, de 18 anos, estava com suspeita de fratura no braço direito e falava com dificuldades. A outra, de 14 anos, tinha sangramento no nariz e chegou a ser arremessada por cinco metros.
Ambas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao pronto-socorro. Testemunhas relataram no local que o acidente ocorreu enquanto a motocicleta realizava uma ultrapassagem. O motorista do carro, de 30 anos, nada sofreu.
Com informações de Francis Leone
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