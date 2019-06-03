Ladrões furtam janela, box, chuveiro e cerca inteira de casa em Aquidauana

Mulher de 43 anos moradora no Jardim São Francisco, em Aquidauana, procurou a Polícia Civil neste domingo para relatar o furto de diversos objetos de sua residência.

A vítima disse que se ausentou do local por cerca de 20 dias e que ao retornar, viu que a porta dos fundos estava arrombada e que havia levado uma janela veneziana.

Ela constatou também o furto do box do banheiro e do box de um chuveiro, além da cerca inteira. A vítima crê que o vizinho, que já foi flagrado furtando madeira do local, seja suspeito.