Ladrões furtam janela, box, chuveiro e cerca inteira de casa em Aquidauana

Aquidauana
Mulher de 43 anos moradora no Jardim São Francisco, em Aquidauana, procurou a Polícia Civil neste domingo para relatar o furto de diversos objetos de sua residência.
A vítima disse que se ausentou do local por cerca de 20 dias e que ao retornar, viu que a porta dos fundos estava arrombada e que havia levado uma janela veneziana.
Ela constatou também o furto do box do banheiro e do box de um chuveiro, além da cerca inteira. A vítima crê que o vizinho, que já foi flagrado furtando madeira do local, seja suspeito.
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