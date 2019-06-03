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Aquidauana

PM prende rapaz que furtou armas e munições da fazenda onde trabalhava em Aquidauana

Um dos homens que comprou uma arma dele foi preso em flagrante por receptação

Renan Nucci

Publicado em 03/06/2019 às 07:40

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A Polícia Militar de Aquidauana prendeu neste domingo um homem de 25 anos, com diversas passagens, pelo furto de armas de fogo e munições da fazenda em que trabalhava, localizada na zona rural do município. Além dele, também foi preso um homem de 51 anos que comprou uma das armas furtadas, com munição e equipamentos.

Segundo a PM, um fazendeiro de 45 anos disse que chegou em sua propriedade e, ao entrar no local, percebeu que a porta do quarto e uma mala grande que estava cadeada haviam sido arrombadas. Do local foram levados dois revólveres e várias munições nos calibres .22 e .38, além de uma moto Bros vermelha. O suspeito seria o funcionário.

Com base nas informações, a PM passou a fazer buscas e, na região da Vila Icaraí, se deparou com o suspeito na moto. Ao ver a aproximação da viatura, ele arrancou e deu início a uma perseguição, passando pelas ruas Sete de Setembro, Quintino Bocaiúva e Rua Manoel Antônio Paes de Barros, onde quase atropelou uma pedestre.

Ele foi abordado na Marechal Deodoro com a Cândido Mariano, depois de sofrer uma queda, tendo apenas leves escoriações. Questionado sobre os objetos furtados, disse que vendeu uma das armas para um homem por R$ 1 mil e que entregou a outra para outro homem, ambos moradores em Anastácio.

A PM foi para a casa de um deles, fez buscas, mas nada encontrou. Em seguida, foi informada por um advogado que a arma seria entregue e que o homem se apresentaria para esclarecimentos na segunda-feira. A outra arma estava com um homem identificado apenas como Baiano, onde foi localizada inicialmente na casa dele uma caixa com 50 munições calibre .22, um saco com mais 40 munições calibre .22, coldre, faca, bainha de couro e punhal.

Questionado o que havia feito com o dinheiro das drogas, o autor do furto alegou que teria consumido drogas. Na casa dele foram encontradas várias embalagens de pasta base de cocaína consumida. Os PMs descobriram que a segunda arma estava com Baiano, que trabalhava em uma fazenda na zona rural de Anastácio. Ele foi localizado, disse onde estaria o armamento e também foi preso, por receptação.

 

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