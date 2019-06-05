Delegações dos Jogos Escolares da Juventude fazem passeio no Parque Natural da Lagoa Comprida

Aquidauana
Os atletas participaram de uma passeio pelo parque, receberam instruções de canoagem e fizeram o plantio de árvores
Nesta quarta-feira, Dia Mundial do Meio Ambiente, as 27 delegações de adolescentes que participam dos Jogos Escolares da Juventude de MS, conheceram o Parque Natural da Lagoa Comprida.
Numa ação organizada pela Prefeitura de Aquidauana por meio da Fema e da Secretaria Municipal de Produção e Meio Ambiente juntamente com a Fundesporte, os atletas participaram de uma passeio pelo parque, receberam instruções de canoagem e fizeram o plantio de dezenas de mudas de árvores nativas.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
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