Delegações dos Jogos Escolares da Juventude fazem passeio no Parque Natural da Lagoa Comprida

Nesta quarta-feira, Dia Mundial do Meio Ambiente, as 27 delegações de adolescentes que participam dos Jogos Escolares da Juventude de MS, conheceram o Parque Natural da Lagoa Comprida.

Numa ação organizada pela Prefeitura de Aquidauana por meio da Fema e da Secretaria Municipal de Produção e Meio Ambiente juntamente com a Fundesporte, os atletas participaram de uma passeio pelo parque, receberam instruções de canoagem e fizeram o plantio de dezenas de mudas de árvores nativas.