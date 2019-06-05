Ladrões abatem e furtam porco de 100 quilos em chácara no bairro Nova Aquidauana

Mulher de 52 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil na tarde de ontem (04), em Aquidauana, para denunciar o furto de um animal de criação em sua propriedade, localizada nas imediações do bairro Nova Aquidauana.

Segundo a vítima, ladrões abateram e furtaram um porco de aproximadamente 100 quilos. Ela disse que sentiu falta da presença do animal e, ao verificar o chiqueiro, viu apenas vestígios de sangue. O caso é investigado.