Ladrões abatem e furtam porco de 100 quilos em chácara no bairro Nova Aquidauana

Aquidauana
Mulher de 52 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil na tarde de ontem (04), em Aquidauana, para denunciar o furto de um animal de criação em sua propriedade, localizada nas imediações do bairro Nova Aquidauana.
Segundo a vítima, ladrões abateram e furtaram um porco de aproximadamente 100 quilos. Ela disse que sentiu falta da presença do animal e, ao verificar o chiqueiro, viu apenas vestígios de sangue. O caso é investigado.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS