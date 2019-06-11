Com vítima na fazenda, ladrão invade casa e furta forno elétrico em Aquidauana

Mulher de 57 anos moradora no bairro cidade Nova, em Aquidauana, procurou a Delegacia de Polícia Civil para denunciar o furto de um forno elétrico ocorrido nesta segunda-feira.

A vítima relatou que foi para a fazenda, onde passou todo o dia. À noite, por volta das 20h30, retornou para a residência e se deparou com a janela arrombada.

Ao averiguar, a moradora constatou que o ladrão levou um forno elétrico de grande porte, preto. Ela não soube apontar quem seria o suspeito do crime. O caso é investigado.