Com vítima na fazenda, ladrão invade casa e furta forno elétrico em Aquidauana

Aquidauana
Mulher de 57 anos moradora no bairro cidade Nova, em Aquidauana, procurou a Delegacia de Polícia Civil para denunciar o furto de um forno elétrico ocorrido nesta segunda-feira.
A vítima relatou que foi para a fazenda, onde passou todo o dia. À noite, por volta das 20h30, retornou para a residência e se deparou com a janela arrombada.
Ao averiguar, a moradora constatou que o ladrão levou um forno elétrico de grande porte, preto. Ela não soube apontar quem seria o suspeito do crime. O caso é investigado.
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS