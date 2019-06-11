Em Aquidauana, menino ganha farda e presença da PM em aniversário de 11 anos

Aquidauana
João está a espera de um transplante de rim e é apaixonado pelos policiais militares.
João Vitor completou 11 anos no dia 8 de junho em uma festa repleta de surpresas e amigos, em Aquidauana. Poderia ser mais uma festinha de aniversário, não fosse pela solidariedade de policiais que decidiram realizar um sonho do garotinho.
Morador da Vila Pinheiro, em Aquidauana, João tem dois sonhos: realizar um transplante de rim, porque ele nasceu “agenesia do rim direito e hidro nefrose”, quadro clínico que impede que seus rins funcionem corretamente, e também ter uma festa com tema da polícia militar, por ser apaixonado pelos policiais.
Na última semana, uma gente comunitária procurou 7º Batalhão da PM em Aquidauana, para contar os sonhos do garotinho.
Ao saber da emocionante história, o Tenente Jorge e alguns integrantes das equipes resolveram fazer uma surpresa na casa do garotinho, no dia de sua festa de aniversário. Com as sirenes ligadas, as viaturas se aproximaram do local, atraindo a atenção do João Vitor e de seus convidados.
Não sabendo como esconder a alegria, ele correu para abraçar seus “heróis”.
João ainda ganhou uma réplica da farda da PMMS e um braçal da Força Tática de Aquidauana.
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