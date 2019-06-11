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Educação

IFMS divulga resultado de sorteio para cursos técnicos à distância

Os convocados deverão fazer a matrícula nos dias 17 e 18 de junho

Thailla Torres

Publicado em 11/06/2019 às 15:15

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Foi divulgado o resultado preliminar do sorteio eletrônico para ingresso nos cursos técnicos ofertados a distância pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) em dez municípios. O documento está publicado na Central de Seleção.

Foram oferecidas 620 vagas em Aquidauana, Camapuã, Campo Grande, Corumbá, Itaporã, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Pedro Gomes e Ponta Porã.

A previsão é que o resultado final e a primeira chamada sejam divulgados na sexta-feira, 14.

Matrícula – Os convocados na primeira chamada deverão fazer a matrícula nos 17 e 18 de junho, nos endereços e horários relacionados na tabela ao final deste texto, com a apresentação dos seguintes documentos:

Menores de idade deverão estar acompanhados do representante legal. A matrícula poderá ser feita por outra pessoa, caso o candidato esteja impedido de efetuá-la, com a apresentação de procuração simples (de próprio punho).

O candidato convocado que não fizer a matrícula no prazo estipulado perderá direito à vaga.

A divulgação da segunda chamada está prevista para 19 de junho.

Concorrência – Foram registrados mais de 5 mil inscritos para o preenchimento das vagas ofertadas nos cursos técnicos em Administração, Edificações e Manutenção e Suporte em Informática.

A concorrência geral da seleção foi de 8,06 candidatos por vaga. Entre os cursos mais concorridos estão técnico em Administração, em Corumbá (29,8), e Manutenção e Suporte em Informática, em Campo Grande (19,7).

Cursos subsequentes – São gratuitos e têm duração de um ano e meio (Manutenção e Suporte em Informática) e dois anos (Administração e Edificações).As atividades são orientadas por tutores em ambiente virtual de ensino e aprendizagem, com encontros presenciais semanais.

O início das aulas está previsto para 28 de junho.

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