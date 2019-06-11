Motociclista ferido em acidente é encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande

Aquidauana
Vítima teve fratura no fêmur; ciclista envolvido sofreu traumatismo craniano
Motociclista de 22 anos que se feriu em acidente de trânsito na noite de ontem, no cruzamento da Rua Giovane Toscano de Brito com a Francisco Dias Feitosa, em Aquidauana, precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande.
Em estado grave, o rapaz teve fratura no fêmur. O ciclista atingido por ele, de 73 anos, teve traumatismo craniano. Ambos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e Samu.
Conforme noticiado, o ciclista trafegava pela Francisco Dias Feitosa quando cruzou a Rua Giovane Toscano de Brito, ocasião em que foi colhido pela moto. Conforme os Bombeiros, a equipe atendia um atropelamento no mesmo local quando ocorreu o acidente.
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