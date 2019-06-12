Homem deposita R$ 2 mil a golpista acreditando que fosse ajudar amigo em Aquidauana

Homem de 36 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana nesta terça-feira, depois de ser alvo de estelionato. Ele depositou R$ 2 mil para um golpista, acreditando que estivesse falando com um amigo que precisava de ajuda.

Segundo boletim de ocorrência, a vítima explicou que recebeu mensagem do suposto amigo que pedia dinheiro emprestado para pagar aluguel. A vítima, imaginando que realmente fosse um caso de necessidade, aceitou e decidiu ajudá-lo.

Primeiro, o golpista que se passava por amigo pediu R$ 1.600, mas em seguida acabou pedindo R$ 2 mil. O homem então foi a uma agência bancária e efetuou o depósito dos R$ 2 mil, para a conta de uma mulher desconhecida, que foi identificada.

Momentos depois, a vítima viu que a esposa de seu amigo estava alertando as pessoas em grupos e redes sociais, alegando que o número de celular do marido havia sido clonado e que outras pessoas se passavam por ele. Ciente de que era um golpe, o homem denunciou o caso.