Inconformada com multa, aluna agride coordenadora de curso com celular em Aquidauana

Mulher de 37 anos foi denunciada depois de agredir a coordenadora pedagógica de uma instituição que oferece cursos à distância em Aquidauana. Ela jogou um celular na face da vítima ao descobrir que teria que pagar multa pelo cancelamento de uma matrícula.

De acordo com o boletim de ocorrência, a aluna chegou ao polo por volta das 17 horas e pediu cancelamento do vínculo. Em seguida, o sistema gerou “uma recuperação de bolsa” no valor de R$ 313,53, ocasião em que a aluna se exaltou proferiu agressões verbais.

Ela ofendeu a coordenadora e o proprietário, dizendo que a instituição era “só fachada”. Em seguida, pegou o celular da coordenadora que estava sobre a mesa e jogo no rosto dela, atingindo-a no supercílio direito, provocando inchaço. A Polícia Civil investiga o caso.