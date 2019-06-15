Vendedora de roupas tem toda sua mercadoria furtada de oficina

Vendedora ambulante de roupas procurou a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana ontem para denunciar o furto de todas as suas mercadorias, ocorrida em oficina na Vila Pinheiro. A vítima não revelou o tamanho do prejuízo.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher de 31 anos disse que deixou a porta do local fechada, porém, sem trancar com a chave. Ela saiu para a rua e, quando voltou, viu que todas as roupas haviam sido levadas.