Domingo prossegue com clima seco e sem chuvas na região de Aquidauana

Neste domingo (16) não há novidades no tempo: cada vez mais seco e sem previsão de chuvas. O céu fica claro a parcialmente nublado com bastante névoa seca no ar. De acordo com o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) não deve chover ao longo da semana.

A temperatura mínima prevista para hoje é de 20 graus e a máxima de 34 graus. A umidade relativa do ar máxima será de 75% e a umídade mínima chega a patamar baixíssimo, com apenas 25%.A população deve redobrar os cuidados com a hidratação e problemas respiratórios.