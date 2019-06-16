Domingo prossegue com clima seco e sem chuvas na região de Aquidauana

Clima
Névoa seca paira sobre a cidade; mínima de 20 graus e máxima de 34 graus Celsius
Neste domingo (16) não há novidades no tempo: cada vez mais seco e sem previsão de chuvas. O céu fica claro a parcialmente nublado com bastante névoa seca no ar. De acordo com o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) não deve chover ao longo da semana.
A temperatura mínima prevista para hoje é de 20 graus e a máxima de 34 graus. A umidade relativa do ar máxima será de 75% e a umídade mínima chega a patamar baixíssimo, com apenas 25%.A população deve redobrar os cuidados com a hidratação e problemas respiratórios.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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