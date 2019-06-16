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Tragédia

Identificada vítima de Dourados desaparecida no rio Aquidauana

Rhobson ADM

Publicado em 16/06/2019 às 20:28

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Já se sabe o nome do jovem do município de Dourados que está desaparecido no Rio Aquidauana desde a tarde deste domingo, 16/06. Pedro Vilalba Neto, de 25 anos de idade, não foi mais visto após entrar nas águas do Aquidauana há aproxidamente 400 metros acima da Ponte de Ferro.

O Corpo de Bombeiros foi ao local por volta das 16 horas, mas as buscas foram encerradas ao anoitecer. Nas primeiras horas desta segunda-feira, as buscas deverão recomeçar.

Pedro Vilalba estava em Aquidauana para visitar familiares. De acordo com conhecidos, ele trajava bermuda jeans e camiseta preta. Ele decidiu entrar no rio, mas não foi mais visto logo em seguida.

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