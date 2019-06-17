Homem ameaça queimar casa com a ex dentro e vai preso pela PM em Aquidauana

Aquidauana
Homem de 26 anos foi preso em flagrante por violência doméstica na noite de ontem, em Aquidauana. Ele ameaçou queimar a casa da ex-mulher, na região do São Francisco, com ela dentro.
A vítima acionou a Polícia Militar e informou que o suspeito, inconformado com a separação, teria ido ao encontro dela e dito que ela não passaria daquele dia, pois a queimaria junto com a casa.
Em rondas pelas imediações, os policiais encontraram o homem próximo da residência. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante.
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