Semana começa sem previsão de chuva e com máxima de 34°C em Aquidauana

Aquidauana
A semana começa sem possibilidade de chuva em Aquidauana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para esta segunda-feira é de tempo claro a parcialmente nublado com névoa seca. A mínima será de 20°C e a máxima de 34°C.
A umidade do ar oscila entre 30% e 75%. Para a terça-feira, a previsão é de sol entre nuvens, com mínima de 21°C e máxima de 32°C. Ainda conforme o Inmet, não há previsão de chuva pelo menos até na próxima sexta-feira, com predomínio de sol no período.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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