Semana começa sem previsão de chuva e com máxima de 34°C em Aquidauana

A semana começa sem possibilidade de chuva em Aquidauana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para esta segunda-feira é de tempo claro a parcialmente nublado com névoa seca. A mínima será de 20°C e a máxima de 34°C.

A umidade do ar oscila entre 30% e 75%. Para a terça-feira, a previsão é de sol entre nuvens, com mínima de 21°C e máxima de 32°C. Ainda conforme o Inmet, não há previsão de chuva pelo menos até na próxima sexta-feira, com predomínio de sol no período.