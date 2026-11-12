Morre Teonilia Sandim Borges, a "Dona Duca", aos 87 anos

LUTO EM AQUIDAUANA
Natural de Campo Grande, ela viveu mais de 45 anos em Aquidauana; velório começa nesta quinta-feira, na capital, e continua nesta sexta-feira, na capela da Pax Universal, no bairro Alto, com sepultamento marcado para as 10h30
Teonilia Sandim Borges era carinhosamente conhecida como Dona Duca / Arquivo pessoal
Aquidauana amanheceu, nesta quinta-feira (12), com a notícia da morte de Teonilia Sandim Borges, aos 87 anos. Conhecida como "Dona Duca", ela morreu às 04h30, na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Unimed, em Campo Grande, onde estava internada havia 22 dias com um quadro de pneumonia e complicações.
Teonilia faleceu no dia em que completava 87 anos. Ela nasceu em 12 de novembro de 1939, em Campo Grande, e era viúva.
Mesmo sendo natural da capital, escolheu Aquidauana para construir grande parte de sua história. Morou no município por mais de 45 anos, onde acompanhou o crescimento da cidade, a passagem de gerações e a formação dos laços familiares que se tornaram seu legado.
Dona Duca pertenceu a uma geração que viu de perto as transformações da sociedade e de Mato Grosso do Sul. Em quase nove décadas, assistiu à mudança de cidades, costumes e modos de viver. Em Aquidauana, construiu sua trajetória e viu a família crescer.
Teonilia era mãe de três filhos - o capitão Valentim, o tenente-coronel Wanderlei e o doutor Wolney. Também deixa três noras, Lourdes, Aparecida e Bianca, e seis netos, Suéllen, Sibéllen, Mayara, Wendell, Willian e Vitória.
São eles que carregam as lembranças da convivência, os momentos em família e os ensinamentos que permanecem depois da despedida.
De acordo com as informações divulgadas pela família, o velório acontece em duas cidades e o sepultamento será em Aquidauana, nesta sexta-feira (13), às 10h30.
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Cerimônia
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Data e horário
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Local
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Velório em Campo Grande
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Quinta-feira (12), das 13h às 16h30
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Capela São João Batista, Rua 13 de Maio, 3.986, esquina com a Rua São Paulo
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Velório em Aquidauana
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Sexta-feira (13), das 06h30 às 10h
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Pax Universal, Rua Cassimiro Bruno, 412, bairro Alto
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Sepultamento
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Sexta-feira (13), às 10h30
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Cemitério Parque Cidade Natureza, Rua Rodriguez dos Anjos, 17, Aquidauana
O Pantaneiro se solidariza com familiares e amigos neste momento de despedida.
Grupo O Pantaneiro de Comunicação — Há 61 anos contando a sua história.
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