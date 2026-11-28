O treinador Alexandre Silva / Divulgação

O CRA (Clube de Regatas Aquidauana) terá Alexandre Silva no comando técnico na temporada de 2027, quando disputará a Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense pela segunda vez. Com experiência no futebol profissional dentro e fora das quatro linhas, o treinador foi anunciado neste mês e chega com a missão de preparar a equipe para mais um ano na elite estadual.

Como atleta profissional, Alexandre atuou entre 1993 e 2010, com passagens por clubes como Palmeiras, Bragantino, Figueirense e América-MG. Na carreira como treinador, também acumulou experiências em equipes como Athletico Paranaense, São Paulo e Sport Recife. Bacharel em Educação Física, ele apresenta um perfil de trabalho voltado a um futebol técnico, intenso e vertical, conforme a apresentação divulgada pelo CRA.

A contratação acontece em um momento importante para o Tricolor do Pantanal. Depois de conquistar o vice-campeonato da Série B em 2025 e garantir o acesso à primeira divisão, o clube disputou sua primeira temporada na elite em 2026 e assegurou a permanência para o próximo ano.

A partir da desistência do Aquidauanense, que abriu mão da vaga na Série A de 2027 após comunicar dificuldades para conseguir apoio financeiro, o CRA será o único representante de Aquidauana na competição estadual. A situação aumenta a responsabilidade do clube, que terá novamente a missão de levar o nome do município aos gramados da primeira divisão.

Fundado em 1999, o Clube de Regatas Aquidauana construiu sua trajetória inicialmente em modalidades como canoagem e, posteriormente, ampliou sua atuação para outras práticas esportivas. A entrada no futebol profissional ocorreu em 2025, quando o clube decidiu investir na modalidade e, logo na primeira temporada, conquistou o acesso à elite estadual.

Agora, com Alexandre Silva à frente da comissão técnica, o CRA inicia a preparação para 2027 com o desafio de consolidar seu espaço entre as principais equipes de Mato Grosso do Sul. O Tricolor do Pantanal tem estreia marcada contra o DAC (Dourados Atlético Clube) no sábado, 16 de janeiro, às 16h, no Estádio Municipal Mário Pinto de Souza, o Noroeste, em Aquidauana.