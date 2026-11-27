Polícia Civil de Aquidauana cumpriu mandado de prisão definitiva / Divulgação

Um homem de 66 anos, condenado pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso no final da tarde desta quinta-feira (26), na região de Aquidauana. A Polícia Civil cumpriu contra ele um mandado de prisão definitiva, expedido após a condenação transitar em julgado, quando não cabem mais recursos contra a decisão judicial.

A ordem foi expedida pela Vara Criminal, Infância e Juventude da Comarca de Aquidauana. Conforme a Polícia Civil, o condenado ainda tem 22 anos e seis meses de reclusão a cumprir, em regime fechado.

A prisão foi realizada por policiais da SIG (Seção de Investigações Gerais) da 1ª DP (Delegacia de Polícia) de Aquidauana, após diligências para localizar o homem na região.

Depois de capturado, ele foi levado à unidade policial para os procedimentos legais e permanece recolhido à disposição do Poder Judiciário, para o cumprimento da pena.

A condenação é referente ao crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, que trata do estupro de vulnerável.