JUSTIÇA
Homem de 66 anos tinha mandado de prisão definitiva; captura foi realizada pela equipe de investigação do município
Polícia Civil de Aquidauana cumpriu mandado de prisão definitiva / Divulgação
Um homem de 66 anos, condenado pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso no final da tarde desta quinta-feira (26), na região de Aquidauana. A Polícia Civil cumpriu contra ele um mandado de prisão definitiva, expedido após a condenação transitar em julgado, quando não cabem mais recursos contra a decisão judicial.
A ordem foi expedida pela Vara Criminal, Infância e Juventude da Comarca de Aquidauana. Conforme a Polícia Civil, o condenado ainda tem 22 anos e seis meses de reclusão a cumprir, em regime fechado.
A prisão foi realizada por policiais da SIG (Seção de Investigações Gerais) da 1ª DP (Delegacia de Polícia) de Aquidauana, após diligências para localizar o homem na região.
Depois de capturado, ele foi levado à unidade policial para os procedimentos legais e permanece recolhido à disposição do Poder Judiciário, para o cumprimento da pena.
A condenação é referente ao crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, que trata do estupro de vulnerável.
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