O professor Marcelo Haubricht / Reprodução/Redes sociais

A comunidade escolar de Aquidauana se despede, nesta sexta-feira (27), do professor Marcelo Haubricht. Ele tinha 51 anos e atuava no Centro Municipal de Alfabetização Emília Alves Nogueira. A notícia de sua morte mobilizou colegas de trabalho e alunos, que manifestaram pesar e carinho pelo educador.

Nascido em 26 de agosto de 1975, Marcelo era professor cedido pelo município de Nioaque e integrava a equipe da unidade escolar. Em 2025, lecionou para o 5º ano A e, neste ano, estava à frente da turma do 3º ano C.

A Secretaria Municipal de Educação de Aquidauana também manifestou pesar pela morte do educador, lembrando sua passagem pela rede municipal de ensino e prestando solidariedade à família, aos amigos e à comunidade escolar.

Marcelo deixa a esposa, enteados, netos e demais familiares. A causa da morte não foi divulgada.

Homenagem

Em uma homenagem publicada nas redes sociais, a equipe gestora e os profissionais do Centro Municipal de Alfabetização Emília Alves Nogueira destacaram o carinho pelo professor e a importância de seu trabalho na formação dos estudantes.

Confira a homenagem da comunidade escolar:

“Com profundo pesar e imensa tristeza, nossa comunidade escolar se despede de um profissional muito querido: o professor Marcelo Haubricht, regente do 3º ano C.

É difícil encontrar palavras para expressar a dor de uma perda tão inesperada. Ficam as lembranças, os ensinamentos, os momentos compartilhados e a marca de sua dedicação na vida de tantos alunos e colegas.

Professor Marcelo, sua missão de ensinar foi muito além dos conteúdos em sala de aula. Você deixou conhecimentos, valores e memórias que permanecerão para sempre no coração daqueles que tiveram o privilégio de conviver com você.

Hoje, uma sala de aula fica mais silenciosa, seus alunos sentirão sua ausência e seus colegas guardarão com carinho sua lembrança.

Que Deus, em sua infinita misericórdia, acolha sua alma e conforte os corações de seus familiares, amigos, alunos e de toda a comunidade escolar neste momento de profunda dor.

Sua história continuará viva em cada lembrança, em cada ensinamento e em cada coração que você tocou.

Com carinho e eterna gratidão, equipe gestora e toda a comunidade escolar do C.M.A. Emília Alves Nogueira.”