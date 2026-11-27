NÍVEL DO RIO
O nível está quase 3 metros abaixo da cota de emergência, mas temporais em Corguinho e São Gabriel do Oeste podem fazer o rio subir rápido, como em fevereiro
Nivel do Rio Aquidauana
O Rio Aquidauana marcou 4,34 metros na régua da Ponte Velha, em Aquidauana, nesta sexta-feira (27). Por enquanto, o nível não traz risco de transbordamento para Aquidauana e Anastácio.
Longe da cota de emergência
Como referência, o Imasul (Instituto de Meio Ambiente de MS) fixa em 730 centímetros a cota de emergência do Rio Aquidauana. Isso deixa o rio 2,96 metros abaixo desse limite. Segundo a Defesa Civil de Aquidauana, para haver risco de transbordamento no trecho entre Aquidauana e Anastácio, o nível precisaria passar de 7 metros.
De olho na cabeceira
O que mais pesa no nível do rio é a chuva nas cabeceiras, e não só a que cai na cidade. O Rio Aquidauana nasce na Serra de Maracaju, em São Gabriel do Oeste, e percorre cerca de 620 quilômetros.
A previsão para a região aponta chuva nos próximos dias, segundo modelos meteorológicos consultados pelo O Pantaneiro:
O rio pode subir rápido
Em fevereiro deste ano, chuva forte na cabeceira bastou para mudar o cenário em poucas horas. Por volta das 18h do dia 3, a régua marcava 4,5 metros, nível considerado normal. À meia-noite, já tinha passado de 6 metros. A subida foi causada principalmente pela chuva em Corguinho, onde choveu cerca de 10 horas sem parar durante a madrugada. Dias depois, o rio chegou a 8,30 metros na Ponte Velha.
O nível atual é parecido com o daquela tarde de fevereiro. Por isso, ribeirinhos de Aquidauana e Anastácio devem acompanhar os boletins da Defesa Civil e do Imasul, principalmente se houver chuva forte e prolongada na região de Corguinho, Rio Negro e São Gabriel do Oeste.
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