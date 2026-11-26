Em menos de um mês, Giovani conquistou medalhas no Campeonato Brasileiro Centro-Oeste e no Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jítsu / Divulgação

O atleta anastaciano Giovani de Souza Barbosa Mendonça, de 30 anos, conquistou a medalha de prata no Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jítsu, disputado no último dia 21 de novembro. Ele ficou em segundo lugar na categoria Master 1, acima de 102 quilos.

A conquista marca o segundo pódio de Giovani em menos de um mês. Em 24 de outubro, o atleta garantiu a medalha de bronze no Campeonato Brasileiro Centro-Oeste de Jiu-Jítsu.

A Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Cultura e Juventude, parabenizou o lutador pelos resultados e pela dedicação com que representa o município nas competições.

Giovani agradeceu à administração municipal pelo pelo reconhecimento e incentivo, além de destacar que o objetivo é alcançar resultados ainda maiores nas próximas disputas.

"Vamos para cima em busca do ouro, primeiro lugar. Levando sempre o nome de nossa cidade para o topo", projetou.