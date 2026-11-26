PMs apreenderam aproximadamente 352 gramas de skunk, além de duas balanças de precisão / Divulgação

Um homem que cumpre pena no regime semiaberto foi preso pela Força Tática da PM (Polícia Militar), em Aquidauana, por suspeita de tráfico de drogas. Na ação, realizada nesta quarta-feira (25), os agentes apreenderam aproximadamente 352 gramas de skunk, além de duas balanças de precisão. A ocorrência teve início após denúncias de que o suspeito comercializava entorpecentes nas proximidades do estabelecimento prisional.

Conforme o registro policial, a equipe recebeu informações de que o homem costumava levar drogas quando se dirigia ao presídio para pernoitar. Diante das denúncias, os militares intensificaram o policiamento na região e passaram a acompanhar os deslocamentos do suspeito. Durante a ação, os policiais o viram sair de uma residência na Rua Mário Arima. O acompanhamento seguiu até a Rua Giovani Toscano de Brito, onde, ao perceber a aproximação da viatura, ele teria dispensado um invólucro no chão.

Na abordagem, o homem afirmou que vinha diretamente de sua residência, no bairro Nova Aquidauana. O invólucro não foi encontrado inicialmente, e ele acabou liberado. No entanto, antes de deixar o local, os policiais localizaram o pacote entre folhas, próximo ao meio-fio. O material continha cerca de 1,6 grama de skunk.

A equipe seguiu até o estabelecimento prisional, onde o suspeito foi novamente perguntado sobre a droga. Segundo a Polícia Militar, ele admitiu a comercialização de entorpecentes e afirmou que carregava pequenas porções nos bolsos para vendê-las pelas ruas. Na ocasião, teria dito que “a casa caiu”.

Os policiais também foram até a residência de onde o homem havia saído. A moradora informou que ele não vivia no imóvel, mas era conhecido da família e havia deixado uma bolsa no local. Ela autorizou a entrada da equipe e indicou onde o objeto estava.

Dentro da bolsa, foram encontradas duas balanças de precisão em funcionamento, 24 porções de skunk, com aproximadamente 46 gramas, e meio tablete da mesma substância, pesando cerca de 305 gramas. Também havia documentos pessoais do suspeito.

Somando o material encontrado durante a abordagem e na residência, a apreensão chegou a aproximadamente 352,6 gramas de skunk. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana.

A ocorrência foi registrada como tráfico de drogas, incluindo a circunstância de a infração ter sido praticada nas imediações de estabelecimento prisional, prevista como causa de aumento de pena no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006. A responsabilidade criminal do suspeito será apurada pelas autoridades competentes.