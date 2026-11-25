Capacitação aconteceu no campus da UEMS de Aquidauana / Divulgação

A equipe do Corpo de Bombeiros de Aquidauana ministrou, nesta terça-feira (24), uma capacitação em primeiros socorros e combate a incêndio para servidores e funcionários da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul).

O treinamento ocorreu no campus do município, foi realizado ao longo de todo o dia e reuniu 14 participantes, com atividades divididas entre orientações teóricas e exercícios práticos.

Primeiros socorros

No módulo de atendimento pré-hospitalar, os participantes receberam instruções sobre procedimentos essenciais para agir em situações de emergência. Entre os conteúdos abordados estavam a realização de exames primário e secundário das vítimas, técnicas de imobilização e transporte seguro, desobstrução das vias aéreas em casos de engasgo e manobras de RCP (reanimação cardiopulmonar).

Combate a incêndio

A segunda etapa foi dedicada à prevenção e ao controle de incêndios. Os servidores aprenderam sobre o triângulo do fogo, as diferentes classes de incêndio, formas de propagação, métodos de extinção e tipos de agentes extintores.

Ao final, os participantes colocaram os conhecimentos em prática com o manuseio de extintores portáteis.

A capacitação foi promovida pelo CBMMS (Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul), que visou reforçar a importância do preparo para agir em situações de emergência.