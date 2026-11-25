TREINAMENTO
Atividade reuniu 14 servidores e funcionários no campus do município; participantes tiveram aulas teóricas e práticas
Capacitação aconteceu no campus da UEMS de Aquidauana / Divulgação
A equipe do Corpo de Bombeiros de Aquidauana ministrou, nesta terça-feira (24), uma capacitação em primeiros socorros e combate a incêndio para servidores e funcionários da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul).
O treinamento ocorreu no campus do município, foi realizado ao longo de todo o dia e reuniu 14 participantes, com atividades divididas entre orientações teóricas e exercícios práticos.
No módulo de atendimento pré-hospitalar, os participantes receberam instruções sobre procedimentos essenciais para agir em situações de emergência. Entre os conteúdos abordados estavam a realização de exames primário e secundário das vítimas, técnicas de imobilização e transporte seguro, desobstrução das vias aéreas em casos de engasgo e manobras de RCP (reanimação cardiopulmonar).
A segunda etapa foi dedicada à prevenção e ao controle de incêndios. Os servidores aprenderam sobre o triângulo do fogo, as diferentes classes de incêndio, formas de propagação, métodos de extinção e tipos de agentes extintores.
Ao final, os participantes colocaram os conhecimentos em prática com o manuseio de extintores portáteis.
A capacitação foi promovida pelo CBMMS (Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul), que visou reforçar a importância do preparo para agir em situações de emergência.
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Capacitação será realizada de 30 de novembro a 11 de dezembro; inscrições podem ser feitas por telefone
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