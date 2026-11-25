Defesa Civil de Nioaque monitora condições climáticas e os pontos que exigem maior atenção / Divulgação

Com uma extensa área rural, comunidades ribeirinhas e famílias que dependem diariamente das estradas vicinais para seus deslocamentos, Nioaque intensifica as ações preventivas diante do período de chuvas persistentes. O trabalho da Defesa Civil Municipal busca antecipar situações de risco, minimizar possíveis transtornos e proteger a população tanto na cidade quanto no campo.

A possibilidade de tempestades, ventos fortes, alagamentos e elevação do nível dos rios mantém as equipes municipais mobilizadas, acompanhando as condições climáticas e monitorando pontos considerados vulneráveis.

A preocupação também envolve as condições das pontes e dos acessos aos assentamentos e comunidades rurais, onde o aumento do volume de água pode comprometer a mobilidade das famílias.

Prevenir para proteger vidas

O responsável pela Defesa Civil Municipal de Nioaque, Robson Humberto Maciel, destaca que a participação da comunidade é fundamental para a eficiência das ações preventivas.

“Estamos acompanhando as condições climáticas e os pontos que exigem maior atenção. Mas é fundamental que cada pessoa respeite as orientações, evite travessias em locais alagados e procure um lugar seguro antes que a situação se agrave. Quem vive próximo aos rios ou utiliza estradas rurais precisa redobrar os cuidados. Em uma situação de risco, a prioridade é sempre preservar a vida.”

A orientação é que os moradores não esperem uma situação de emergência para tomar decisões, especialmente aqueles que residem próximos a rios, córregos e áreas suscetíveis a inundações.

Atenção especial às famílias do campo

Em Nioaque, onde a atividade rural possui grande importância econômica e social, a segurança das famílias que vivem nos assentamentos e demais comunidades do interior do município merece atenção especial.

Durante as chuvas intensas, motoristas devem evitar atravessar pontes comprometidas, estradas inundadas e trechos atingidos por enxurradas, mesmo utilizando caminhonetes ou veículos com tração nas quatro rodas.

A força da água pode comprometer a estabilidade dos veículos, além de esconder erosões e danos na estrutura das estradas.

A recomendação é respeitar todas as sinalizações e interdições, evitando deslocamentos desnecessários durante tempestades.

Cuidados que podem salvar vidas

A Defesa Civil de Nioaque reforça algumas medidas fundamentais para a segurança da população:

* Não atravesse áreas alagadas ou atingidas por enxurradas;

* Evite permanecer próximo a árvores e postes durante tempestades;

* Mantenha calhas, ralos e áreas de escoamento limpos;

* Durante a incidência de raios, evite banhos e contato com equipamentos ligados à rede elétrica;

* Acompanhe possíveis alterações no nível dos rios;

* Mantenha documentos, medicamentos e itens essenciais em local de fácil acesso;

* Procure um local seguro antes que a água alcance a residência;

* Redobre a atenção com crianças, idosos e pessoas com deficiência.

Famílias que precisarem deixar suas residências e não tiverem um local seguro para permanecer poderão buscar orientação junto à Defesa Civil Municipal para que seja organizado o atendimento e, quando necessário, o acolhimento.

Nioaque: canais de atendimento à população

Defesa Civil Municipal

### (67) 99661-6942

Situações de risco, ocorrências e orientações

Cras

### (67) 3236-2000

Atendimento e acolhimento às famílias

Corpo de Bombeiros

### 193

Emergências e situações que exigem resgate

Alertas gratuitos da Defesa Civil Nacional

### 40199

Envie por SMS o CEP da sua residência para receber alertas.

Responsabilidade compartilhada

O trabalho preventivo desenvolvido em Nioaque reforça a importância da integração entre o poder público e a comunidade. Além do monitoramento realizado pelas equipes municipais, atitudes responsáveis de cada cidadão podem evitar acidentes e contribuir para a segurança coletiva.

A Prefeitura de Nioaque seguirá acompanhando as condições climáticas e divulgando informações pelos canais oficiais.

Neste período de chuvas intensas, a mensagem para toda a população de Nioaque é clara: nenhum compromisso, deslocamento ou bem material é mais importante do que a preservação da vida.

O Pantaneiro reforça seu compromisso com a informação de utilidade pública, levando orientações que contribuem para a segurança e o bem-estar das famílias de Nioaque e de toda a região.

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