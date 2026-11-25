PREVENÇÃO E SEGURANÇA
Monitoramento reforçado contempla bairros, assentamentos, comunidades rurais, pontes, estradas e regiões ribeirinhas; prioridade é preservar vidas e garantir a segurança das famílias
Defesa Civil de Nioaque monitora condições climáticas e os pontos que exigem maior atenção / Divulgação
Com uma extensa área rural, comunidades ribeirinhas e famílias que dependem diariamente das estradas vicinais para seus deslocamentos, Nioaque intensifica as ações preventivas diante do período de chuvas persistentes. O trabalho da Defesa Civil Municipal busca antecipar situações de risco, minimizar possíveis transtornos e proteger a população tanto na cidade quanto no campo.
A possibilidade de tempestades, ventos fortes, alagamentos e elevação do nível dos rios mantém as equipes municipais mobilizadas, acompanhando as condições climáticas e monitorando pontos considerados vulneráveis.
A preocupação também envolve as condições das pontes e dos acessos aos assentamentos e comunidades rurais, onde o aumento do volume de água pode comprometer a mobilidade das famílias.
O responsável pela Defesa Civil Municipal de Nioaque, Robson Humberto Maciel, destaca que a participação da comunidade é fundamental para a eficiência das ações preventivas.
“Estamos acompanhando as condições climáticas e os pontos que exigem maior atenção. Mas é fundamental que cada pessoa respeite as orientações, evite travessias em locais alagados e procure um lugar seguro antes que a situação se agrave. Quem vive próximo aos rios ou utiliza estradas rurais precisa redobrar os cuidados. Em uma situação de risco, a prioridade é sempre preservar a vida.”
A orientação é que os moradores não esperem uma situação de emergência para tomar decisões, especialmente aqueles que residem próximos a rios, córregos e áreas suscetíveis a inundações.
Em Nioaque, onde a atividade rural possui grande importância econômica e social, a segurança das famílias que vivem nos assentamentos e demais comunidades do interior do município merece atenção especial.
Durante as chuvas intensas, motoristas devem evitar atravessar pontes comprometidas, estradas inundadas e trechos atingidos por enxurradas, mesmo utilizando caminhonetes ou veículos com tração nas quatro rodas.
A força da água pode comprometer a estabilidade dos veículos, além de esconder erosões e danos na estrutura das estradas.
A recomendação é respeitar todas as sinalizações e interdições, evitando deslocamentos desnecessários durante tempestades.
A Defesa Civil de Nioaque reforça algumas medidas fundamentais para a segurança da população:
* Não atravesse áreas alagadas ou atingidas por enxurradas;
* Evite permanecer próximo a árvores e postes durante tempestades;
* Mantenha calhas, ralos e áreas de escoamento limpos;
* Durante a incidência de raios, evite banhos e contato com equipamentos ligados à rede elétrica;
* Acompanhe possíveis alterações no nível dos rios;
* Mantenha documentos, medicamentos e itens essenciais em local de fácil acesso;
* Procure um local seguro antes que a água alcance a residência;
* Redobre a atenção com crianças, idosos e pessoas com deficiência.
Famílias que precisarem deixar suas residências e não tiverem um local seguro para permanecer poderão buscar orientação junto à Defesa Civil Municipal para que seja organizado o atendimento e, quando necessário, o acolhimento.
Defesa Civil Municipal
### (67) 99661-6942
Situações de risco, ocorrências e orientações
Cras
### (67) 3236-2000
Atendimento e acolhimento às famílias
Corpo de Bombeiros
### 193
Emergências e situações que exigem resgate
Alertas gratuitos da Defesa Civil Nacional
### 40199
Envie por SMS o CEP da sua residência para receber alertas.
O trabalho preventivo desenvolvido em Nioaque reforça a importância da integração entre o poder público e a comunidade. Além do monitoramento realizado pelas equipes municipais, atitudes responsáveis de cada cidadão podem evitar acidentes e contribuir para a segurança coletiva.
A Prefeitura de Nioaque seguirá acompanhando as condições climáticas e divulgando informações pelos canais oficiais.
Neste período de chuvas intensas, a mensagem para toda a população de Nioaque é clara: nenhum compromisso, deslocamento ou bem material é mais importante do que a preservação da vida.
O Pantaneiro reforça seu compromisso com a informação de utilidade pública, levando orientações que contribuem para a segurança e o bem-estar das famílias de Nioaque e de toda a região.
O Pantaneiro — Há 61 anos contando a sua história.
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