Atendimentos foram organizados para mulheres já cadastradas no sistema de regulação / Divulgação

A unidade móvel do Hospital de Amor está em Anastácio realizando exames gratuitos de mamografia para 150 mulheres que aguardavam pelo atendimento desde janeiro. A carreta está instalada no pátio do CEM (Centro de Especialidades Médicas), oferecendo acesso ao exame para pacientes encaminhadas pelas ESFs (Estratégias de Saúde da Família) de referência.

A ação começou nesta terça-feira (24) e segue até esta quinta-feira (26). Os atendimentos foram organizados para mulheres já cadastradas no sistema de regulação e selecionadas conforme os critérios estabelecidos para a realização do exame.

A mamografia é utilizada para identificar possíveis alterações nas mamas e contribuir para o diagnóstico precoce do câncer. A realização periódica do exame permite que eventuais alterações sejam investigadas e, quando necessário, tratadas com maior agilidade.

Na manhã desta terça-feira, o prefeito Manoel Aparecido, Cido (PL), o secretário municipal de Saúde, João Fernando Guessy Braga, e o presidente do Sindicato Rural, Bedson Bezerra, acompanhado de integrantes da diretoria, estiveram no local para acompanhar os atendimentos.

Durante a visita, eles conversaram com a equipe técnica e médica do Hospital de Amor e com mulheres que aguardavam a realização dos exames.

A iniciativa é resultado da parceria entre a administração municipal, por meio da Secretaria de Saúde, o Hospital de Amor e o Sindicato Rural, que apoia a realização dos atendimentos.

A chegada da unidade móvel, de acordo com a Prefeitura de Anastácio, representa uma oportunidade para reduzir a espera por mamografias e ampliar o acesso das mulheres do município aos serviços de prevenção e cuidado com a saúde.