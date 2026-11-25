Idoso tem 75 anos e mora na Vila Maior, em Anastácio / Ilustrativa/Gerada por IA

Um idoso de 75 anos, morador da Vila Maior, em Anastácio, teve o cartão do Banco do Brasil furtado e agora está tendo prejuízo com compras feitas sem a autorização dele. Ele suspeita de uma mulher que esteve na casa dele na noite anterior ao furto pedindo água.

Segundo o morador, a mulher chegou à residência, na Rua Acogo, bateu palmas e pediu água. Ele acredita que, naquela hora, ela possa ter observado o imóvel e a forma de entrar na propriedade.

O cartão estava dentro do carro, que ficou destrancado na garagem. O idoso só percebeu o sumiço na manhã desta terça-feira (24), quando conferiu a conta e encontrou várias compras por aproximação que não tinha feito.

As compras foram feitas em estabelecimentos de Anastácio, entre eles mercados, um posto de combustível, uma loja de conveniência e uma mercearia. O morador também relata que houve movimentação de saque na conta, o que ainda precisa ser esclarecido, já que o saque normalmente exige senha.

O valor total do prejuízo ainda não foi calculado. O idoso diz que não conhece a mulher e não sabe o nome dela. Ele a descreve como baixa, de pele branca e cabelos pretos e curtos.

Cuidados

Compras por aproximação não pedem senha até determinado valor. Por isso, em caso de perda ou furto, a orientação é bloquear o cartão imediatamente pelo aplicativo ou pela central do banco e registrar boletim de ocorrência.