VILA MAIOR
Morador suspeita de mulher que esteve na casa dele à noite pedindo água; cartão estava em carro destrancado na garagem
Idoso tem 75 anos e mora na Vila Maior, em Anastácio / Ilustrativa/Gerada por IA
Um idoso de 75 anos, morador da Vila Maior, em Anastácio, teve o cartão do Banco do Brasil furtado e agora está tendo prejuízo com compras feitas sem a autorização dele. Ele suspeita de uma mulher que esteve na casa dele na noite anterior ao furto pedindo água.
Segundo o morador, a mulher chegou à residência, na Rua Acogo, bateu palmas e pediu água. Ele acredita que, naquela hora, ela possa ter observado o imóvel e a forma de entrar na propriedade.
O cartão estava dentro do carro, que ficou destrancado na garagem. O idoso só percebeu o sumiço na manhã desta terça-feira (24), quando conferiu a conta e encontrou várias compras por aproximação que não tinha feito.
As compras foram feitas em estabelecimentos de Anastácio, entre eles mercados, um posto de combustível, uma loja de conveniência e uma mercearia. O morador também relata que houve movimentação de saque na conta, o que ainda precisa ser esclarecido, já que o saque normalmente exige senha.
O valor total do prejuízo ainda não foi calculado. O idoso diz que não conhece a mulher e não sabe o nome dela. Ele a descreve como baixa, de pele branca e cabelos pretos e curtos.
Compras por aproximação não pedem senha até determinado valor. Por isso, em caso de perda ou furto, a orientação é bloquear o cartão imediatamente pelo aplicativo ou pela central do banco e registrar boletim de ocorrência.
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