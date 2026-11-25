A Casa do Trabalhador de Aquidauana disponibiliza, nesta quarta-feira (25), 18 vagas de emprego para candidatos que buscam uma oportunidade de inserção ou recolocação no mercado de trabalho. Os postos contemplam funções em Aquidauana, Anastácio e outras cidades da região.

Nas vagas locais, há oportunidades para açougueiro (01), alinhador veicular (01), auxiliar de cozinha (01), cozinheiro de restaurante (01), faxineiro (01), mecânico de manutenção de automóveis e veículos similares (02) e vendedor interno (01).

Para candidatos PCD (pessoas com deficiência), não há vagas específicas ofertadas nesta quarta-feira.

Já nas vagas regionais (rural/outras cidades), há oportunidades para alimentador de linha de produção (05), campeiro na pecuária (03) e trabalhador rural (02).

De acordo com a Casa do Trabalhador, pelo telefone são fornecidas apenas informações sobre a disponibilidade das vagas. Para participar de qualquer processo seletivo, é necessário comparecer pessoalmente à unidade para atualizar o cadastro e verificar se o perfil atende aos requisitos exigidos para a função.

As vagas são dinâmicas e podem ser preenchidas ou suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1.895, no bairro Alto. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 07h às 13h.

VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO)

- 01 açougueiro;

- 01 alinhador veicular;

- 01 auxiliar de cozinha;

- 01 cozinheiro de restaurante;

- 01 faxineiro;

- 02 mecânicos de manutenção de automóveis e veículos similares;

- 01 vendedor interno;

VAGAS PCD

- Não há vagas específicas nesta quarta-feira.

VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)

- 05 alimentadores de linha de produção;

- 03 campeiros na pecuária;

- 02 trabalhadores rurais.