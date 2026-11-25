OPORTUNIDADES
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
A Casa do Trabalhador de Aquidauana disponibiliza, nesta quarta-feira (25), 18 vagas de emprego para candidatos que buscam uma oportunidade de inserção ou recolocação no mercado de trabalho. Os postos contemplam funções em Aquidauana, Anastácio e outras cidades da região.
Nas vagas locais, há oportunidades para açougueiro (01), alinhador veicular (01), auxiliar de cozinha (01), cozinheiro de restaurante (01), faxineiro (01), mecânico de manutenção de automóveis e veículos similares (02) e vendedor interno (01).
Para candidatos PCD (pessoas com deficiência), não há vagas específicas ofertadas nesta quarta-feira.
Já nas vagas regionais (rural/outras cidades), há oportunidades para alimentador de linha de produção (05), campeiro na pecuária (03) e trabalhador rural (02).
De acordo com a Casa do Trabalhador, pelo telefone são fornecidas apenas informações sobre a disponibilidade das vagas. Para participar de qualquer processo seletivo, é necessário comparecer pessoalmente à unidade para atualizar o cadastro e verificar se o perfil atende aos requisitos exigidos para a função.
As vagas são dinâmicas e podem ser preenchidas ou suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1.895, no bairro Alto. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 07h às 13h.
- 01 açougueiro;
- 01 alinhador veicular;
- 01 auxiliar de cozinha;
- 01 cozinheiro de restaurante;
- 01 faxineiro;
- 02 mecânicos de manutenção de automóveis e veículos similares;
- 01 vendedor interno;
- Não há vagas específicas nesta quarta-feira.
- 05 alimentadores de linha de produção;
- 03 campeiros na pecuária;
- 02 trabalhadores rurais.
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