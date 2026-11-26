Sequência de golpes acende o alerta em Aquidauana, Anastácio e região / Ilustrativa

O caso mais recente envolve um homem de 45 anos, morador de Aquidauana, que perdeu R$ 23,1 mil ao tentar comprar uma picape Fiat/Strada, ano 2017, anunciada por R$ 18 mil. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (25).

Falsos anúncios de veículos, uso de fotos de familiares e contatos que se passam por funcionários de bancos estão entre os golpes registrados recentemente em Aquidauana e Anastácio. Somente em três casos relatados nesta semana, os prejuízos chegam a R$ 40,9 mil, reforçando o alerta para que a população redobre os cuidados antes de realizar pagamentos ou compartilhar informações pessoais.

A negociação começou com um suposto vendedor, que conquistou a confiança do comprador ao contar histórias pessoais e afirmar que o sobrinho da vítima faria a intermediação. O criminoso também utilizou o nome e a foto do familiar em uma conta de WhatsApp, dando a impressão de que a negociação era legítima.

No dia seguinte, o homem recebeu mensagens de quem acreditava ser o sobrinho, confirmando que o veículo havia sido avaliado por um mecânico e que a compra poderia ser concluída. Convencido de que tudo estava certo, tentou transferir R$ 18 mil, mas encontrou limitações bancárias.

Depois, realizou um Pix de R$ 15 mil para uma conta indicada pelo golpista. Na sequência, recebeu um QR Code e fez outros pagamentos fracionados - R$ 1,9 mil, R$ 2 mil, R$ 3,1 mil e R$ 1,1 mil. Essas transferências somaram R$ 8,1 mil, elevando o prejuízo total para R$ 23,1 mil.

O golpe só foi descoberto quando o verdadeiro sobrinho enviou um áudio à esposa da vítima, informando que o vendedor não havia aparecido para entregar o carro e continuava apresentando desculpas. Foi então que perceberam que criminosos haviam utilizado a imagem e informações do familiar para dar credibilidade à falsa negociação.

Falsa gerente de banco

Outro caso registrado nesta semana na região teve como vítima um comerciante de 53 anos, que perdeu R$ 11,8 mil após acreditar que conversava com uma gerente do Bradesco. Ele procurava contratar uma linha de crédito para a empresa quando recebeu uma ligação na segunda-feira (23), por volta das 14h.

A mulher se identificou com o nome da gerente e afirmou que poderia agilizar a liberação do financiamento. Durante uma conversa que durou cerca de uma hora e 40 minutos, o comerciante acessou uma página indicada pela falsa atendente, semelhante ao site oficial do banco, e foi orientado a fornecer informações e códigos de autenticação, incluindo o token de um aplicativo.

Ao perceber que havia caído em um golpe, constatou que R$ 11,8 mil tinham sido retirados de sua conta. Parte do valor, R$ 7 mil, correspondia ao limite do cheque especial, enquanto outros R$ 3,1 mil foram obtidos por meio de empréstimo. O restante era saldo disponível, proveniente de recebimentos pela máquina de cartão.

As transferências foram realizadas via Pix para uma conta no banco Stone. A instituição financeira tentou bloquear e recuperar os valores, mas, quando a movimentação foi identificada, restavam apenas cinco centavos na conta de destino. O dinheiro já havia sido transferido e retirado pelos criminosos. O caso também foi registrado.

Falso anúncio em Anastácio

Na segunda-feira (23), O Pantaneiro noticiou outro golpe envolvendo a compra de veículo anunciado pela internet. Um agricultor de 62 anos perdeu R$ 6 mil ao tentar adquirir um carro que estaria em Anastácio.

O veículo, avaliado em aproximadamente R$ 21 mil, era oferecido por R$ 8 mil. O falso vendedor apresentou uma justificativa pessoal para o preço abaixo do mercado e convenceu a vítima a realizar diversos pagamentos via Pix. A fraude foi descoberta quando um familiar foi até o endereço indicado para buscar o automóvel e percebeu que a entrega não aconteceria.

Somados, os três casos resultam em R$ 40,9 mil em prejuízos. As situações mostram como os criminosos adaptam as abordagens, utilizando desde anúncios atrativos até informações pessoais e páginas falsas para convencer as vítimas.

Como se proteger

Antes de comprar um veículo anunciado pela internet, é importante conferir o automóvel pessoalmente, verificar a documentação e confirmar se o vendedor é realmente o proprietário. Desconfie de preços muito abaixo do mercado e não faça pagamentos antecipados apenas com base em fotos, mensagens ou promessas de entrega.

Em negociações intermediadas por familiares, confirme diretamente com a pessoa, por uma ligação ou videochamada para o número que você já conhece. Não confie apenas em mensagens recebidas de um novo contato, mesmo que utilize nome e foto de alguém próximo.

No caso de contatos bancários, nunca compartilhe senhas, tokens ou códigos de autenticação. Bancos não precisam que o cliente forneça códigos de segurança para receber atendimento. Em caso de dúvida, encerre a ligação e procure a instituição pelos canais oficiais.

Se perceber que caiu em um golpe, entre imediatamente em contato com o banco para tentar bloquear ou recuperar os valores, registre boletim de ocorrência e guarde comprovantes, conversas, números de telefone e dados das contas que receberam as transferências.

O Pantaneiro — Há 61 anos contando a sua história.