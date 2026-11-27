Show de Zanotto e Banda será a atração desta sexta na Feira da Agricultura Familiar de Anastácio / Divulgação

A Feira da Agricultura Familiar de Anastácio terá mais uma edição nesta sexta-feira (27), na Praça Garibaldi Medeiros, reunindo produtores locais, opções gastronômicas e música ao vivo. A programação começa às 15h, enquanto o show de Zanotto e Banda está previsto para as 20h.

Durante a tarde e a noite, moradores e visitantes poderão conhecer e adquirir produtos da agricultura familiar, além de aproveitar as opções disponíveis na feira, que também funciona como espaço de lazer e convivência para a comunidade.

A iniciativa valoriza os produtores do município, incentivando a comercialização da produção local e o contato direto com os consumidores. A programação musical complementa a feira e proporciona mais uma opção de entretenimento para as famílias anastacianas e visitantes da região.

A realização é da Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável.