Escola Polo Municipal Rural Novo Progresso, no Assentamento Monjolinho / Divulgação

A alfabetização construída dentro da sala de aula, com o trabalho diário de professores e o acompanhamento da aprendizagem dos alunos, colocou Anastácio entre os municípios reconhecidos pelo Governo de Mato Grosso do Sul. A Escola Polo Municipal Rural Novo Progresso, no Assentamento Monjolinho, está entre as 30 unidades selecionadas para o Prêmio Escola Destaque, do programa MS Alfabetiza.

O reconhecimento valoriza os resultados alcançados no processo de alfabetização e representa uma conquista para a comunidade escolar, especialmente para os profissionais que atuam na unidade rural. A Prefeitura de Anastácio destacou o trabalho conjunto de gestores, professores e demais servidores da educação, além do acompanhamento pedagógico realizado pela Semed (Secretaria Municipal de Educação).

Instituído em 2021, o MS Alfabetiza – Todos pela Alfabetização da Criança é uma iniciativa do Governo do Estado, executada em parceria com os municípios. O programa busca fortalecer a aprendizagem e garantir que os estudantes desenvolvam habilidades de leitura e escrita compatíveis com a idade e a etapa de escolarização.

A iniciativa reúne ações de formação continuada de professores e gestores, avaliação externa, acompanhamento dos indicadores de aprendizagem, fortalecimento da gestão escolar e oferta de materiais didáticos complementares. O trabalho também está alinhado ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, política que busca assegurar a alfabetização das crianças brasileiras.

O Prêmio Escola Destaque contempla 30 escolas públicas estaduais e municipais com os melhores resultados de alfabetização, considerando os indicadores do 2º ano do ensino fundamental. A classificação é baseada nas avaliações do Saems (Sistema de Avaliação da Educação Básica de Mato Grosso do Sul), mensuradas pelo Idams (Índice de Desenvolvimento da Aprendizagem de Mato Grosso do Sul).

Com a seleção da Escola Novo Progresso, Anastácio passa a integrar o grupo de unidades reconhecidas pelo desempenho na alfabetização. A conquista, de acordo com a Semed, também evidencia o papel das escolas rurais na educação municipal e o esforço dos profissionais que trabalham diariamente para fortalecer a aprendizagem das crianças.