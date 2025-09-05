Aquidauana amanhece com 20°C e tempo fresco

Tempo nublado em Aquidauana / Rhobson Lima, O Pantaneiro

Aquidauana deve enfrentar um dia com tempo nublado e sensação de frescor. A temperatura mínima prevista é de 20°C, mantendo o ambiente ameno ao longo da manhã.

Ao longo do dia, o céu permanece carregado com nuvens, o que pode manter as temperaturas estáveis sem grandes elevações.

A temperatura máxima não deve ultrapassar confortável patamar, acompanhando o cenário de tempo mais frio em relação aos dias anteriores.

Foto: Rhobson Lima / O Pantaneiro

Recomenda-se roupas leves, porém com camadas extras para as primeiras horas da manhã e fim de tarde, quando a brisa pode ficar mais marcante.

Caso haja possibilidade de chuva passageira, leve um guarda-chuva ou capa, principalmente no período da tarde.

Hidrate-se bem e proteja-se do sol caso haja aberturas de claridade entre nuvens, especialmente para quem estiver ao ar livre.