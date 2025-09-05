Acessibilidade

05 de Setembro de 2025 • 10:55

Buscar

Últimas notícias
X
Aquidauana

Aquidauana amanhece com 20°C e tempo fresco

Sensação térmica é de 17ºC na manhã de hoje (5)

Redação

Publicado em 05/09/2025 às 06:41

Atualizado em 05/09/2025 às 07:43

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Tempo nublado em Aquidauana / Rhobson Lima, O Pantaneiro

Aquidauana deve enfrentar um dia com tempo nublado e sensação de frescor. A temperatura mínima prevista é de 20°C, mantendo o ambiente ameno ao longo da manhã.

Ao longo do dia, o céu permanece carregado com nuvens, o que pode manter as temperaturas estáveis sem grandes elevações.

A temperatura máxima não deve ultrapassar confortável patamar, acompanhando o cenário de tempo mais frio em relação aos dias anteriores.

Foto: Rhobson Lima / O Pantaneiro

Recomenda-se roupas leves, porém com camadas extras para as primeiras horas da manhã e fim de tarde, quando a brisa pode ficar mais marcante.

Caso haja possibilidade de chuva passageira, leve um guarda-chuva ou capa, principalmente no período da tarde.

Hidrate-se bem e proteja-se do sol caso haja aberturas de claridade entre nuvens, especialmente para quem estiver ao ar livre.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Casa do Trabalhador

Há vagas para analista financeiro, marceneiro e merendeiro em Aquidauana

Pertencimento

De MG ao coração do Pantanal: Meiriely é reconhecida como cidadã aquidauanense

JAMS

Aquidauana será sede da 2ª etapa regional dos Jogos Abertos de MS

A cerimônia oficial de abertura está marcada para o dia 5, às 18h, no Ginásio Poliesportivo José Campelo

Casa do Trabalhador

Há vagas para mecânico, campeiro e vendedor em Aquidauana

Publicidade

Geral

Aquidauana oficializa permuta histórica entre SIMPRECAM e Pestalozzi

ÚLTIMAS

Polícia

Irmãos condenados por estupros de crianças são presos em Terenos

Réus foram condenados a 35 anos de prisão em regime fechado

Economia

Financiamentos de motos crescem 10,3%; carros e caminhões têm queda

Mais de 622 mil veículos foram vendidos no país no mês de agosto

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo