Aquidauana amanhece com 20°C e tempo fresco

Sensação térmica é de 17ºC na manhã de hoje (5)
Tempo nublado em Aquidauana / Rhobson Lima, O Pantaneiro
Aquidauana deve enfrentar um dia com tempo nublado e sensação de frescor. A temperatura mínima prevista é de 20°C, mantendo o ambiente ameno ao longo da manhã.
Ao longo do dia, o céu permanece carregado com nuvens, o que pode manter as temperaturas estáveis sem grandes elevações.
A temperatura máxima não deve ultrapassar confortável patamar, acompanhando o cenário de tempo mais frio em relação aos dias anteriores.
Recomenda-se roupas leves, porém com camadas extras para as primeiras horas da manhã e fim de tarde, quando a brisa pode ficar mais marcante.
Caso haja possibilidade de chuva passageira, leve um guarda-chuva ou capa, principalmente no período da tarde.
Hidrate-se bem e proteja-se do sol caso haja aberturas de claridade entre nuvens, especialmente para quem estiver ao ar livre.
