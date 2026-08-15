Aquidauana amanhece em festa com desfile pelo aniversário de 134 anos

Concentração no trecho da Rua Sete da Setembro em frente à Comunidade Nossa Senhora das Dores / O Pantaneiro

Aquidauana amanheceu em clima de festa neste sábado (15), data em que o município completa 134 anos, e o tradicional desfile cívico, escolar e militar já movimenta a região central da cidade. Um grande público ocupa a extensão da Rua Sete de Setembro e as vias no entorno, desde a região do Guanandy, onde ocorre a concentração de parte dos participantes.

O palanque das autoridades foi montado no cruzamento das ruas Sete de Setembro e Teodoro Rondon, ponto onde está grande parte do público que acompanha as apresentações.

Antes do início do desfile, foi realizado o hasteamento dos pavilhões, às 07h30, abrindo oficialmente a programação cívica da manhã. Na sequência, escolas, bandas, fanfarras, entidades, projetos comunitários e instituições iniciaram o percurso pelas ruas centrais.

O tempo também contribui para a celebração. O céu está ensolarado e não há indicação de chuva, favorecendo a presença do público. A principal preocupação, porém, fica por conta do calor, que tende a aumentar ao longo da manhã, especialmente porque o desfile, tradicionalmente, se estende até próximo do início da tarde.

Com o tema “Tradição que Inspira, Futuro que Transborda”, o evento reúne representantes das redes municipal, estadual e privada de ensino, além de organizações sociais, grupos esportivos, associações culturais e religiosas e a comunidade indígena da Colônia Nova.

As secretarias municipais também participam da programação, apresentando ações de diferentes áreas da administração. Bandas e fanfarras acompanham as delegações durante o percurso, levando música e animação ao público.

O desfile ainda contará com a participação de instituições como o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Bombeiros do Amanhã, Polo Base de Aquidauana da Sesai (Secretaria de Saúde Indígena), além de entidades e projetos comunitários.

Na parte final da programação, estão previstas as forças de segurança e instituições militares, entre elas a Polícia Civil, Polícia Científica, Batalhão da PMA (Polícia Militar Ambiental), 7º BPM (Batalhão de Polícia Militar) e 9º BE Cmb (Batalhão de Engenharia e Combate).

A reportagem de O Pantaneiro acompanha o desfile diretamente do Centro de Aquidauana, com transmissão ao vivo pelas redes sociais, e trará, posteriormente, uma cobertura completa da programação, com os principais momentos da celebração dos 134 anos do município.

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