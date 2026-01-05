Aquidauana amanhece ensolarada e não há previsão de chuva

Dia será de tempo firme e temperaturas agradáveis
Você Repórter / O Pantaneiro
O tempo segue estável em Aquidauana nesta segunda-feira, com previsão de sol ao longo do dia e ausência de chuva. De acordo com os dados meteorológicos, as temperaturas devem variar entre 19°C nas primeiras horas da manhã e chegar aos 32°C no período da tarde.
O dia começou com clima mais ameno, proporcionando sensação de conforto térmico, especialmente no início da manhã e à noite. Com o avanço das horas, o sol predomina e o calor se intensifica, mas sem extremos, mantendo um padrão típico para a região nesta época do ano.
Sem previsão de chuva, o cenário é favorável para atividades ao ar livre, trabalhos no campo e deslocamentos urbanos, já que não há expectativa de mudanças bruscas no tempo.
A orientação é manter a hidratação ao longo do dia e redobrar os cuidados com a exposição ao sol nos horários mais quentes, especialmente entre o fim da manhã e o início da tarde.
Aquidauana
