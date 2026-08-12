Aquidauana celebrará 134 anos com desfile cívico neste sábado

Apresentação em frente ao palanque das autoridades, montado no cruzamento das ruas Sete de Setembro e Teodoro Rondon / Arquivo/Divulgação

Aquidauana se mobiliza para o aniversário de 134 anos com uma das principais atividades da programação comemorativa. Na manhã deste sábado (15), a região central da cidade abre espaço para bandas, fanfarras, escolas, entidades, projetos comunitários e forças de segurança durante o tradicional desfile cívico/escolar/militar.

O evento será aberto às 07h30, na Praça dos Estudantes, no cruzamento da Rua Teodoro Rondon com a Rua Sete de Setembro, com o hasteamento dos pavilhões. Neste ano, as comemorações têm como tema “Tradição que Inspira, Futuro que Transborda”. O desfile começará às 08h.

A programação dos 134 anos de Aquidauana vem sendo realizada desde o início de agosto, com diferentes atividades e ações espalhadas pelo município. O desfile deste sábado será um dos momentos de maior participação popular, reunindo representantes de diferentes setores da comunidade.

Entre os participantes estão instituições de ensino das redes municipal, estadual e privada, além de projetos esportivos, organizações sociais, associações culturais e religiosas. A Colônia Nova também estará presente, representando a comunidade indígena no desfile.

As secretarias municipais participarão da programação apresentando ações e serviços de áreas como assistência social, saúde, cultura, meio ambiente, produção, obras, gestão estratégica e educação.

A manhã também será marcada pela presença de diversas bandas e fanfarras, responsáveis por acompanhar parte das delegações e dar o tom musical à celebração. Ao longo do percurso, os participantes deverão apresentar diferentes temas relacionados à educação, cultura, esporte, cidadania e à história do município.

Entre as instituições confirmadas no desfile estão os centros municipais de educação infantil, escolas municipais e indígenas, escolas estaduais, Sesi (Serviço Social da Indústria), IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), Universidade Anhanguera, AABB (Associação Atlética Banco do Brasil), AAH (Associação Aquidauanense de Handebol), Escola de Futebol B10, além de grupos culturais, religiosos e comunitários.

Também estão previstas participações da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Aquidauana, Comitê em Defesa da Vida, ONG Igualdade para Todos, As Patroas, As Muié do Pantanal, Os Caipiras da Nova, Associação Cultural dos Povos de Matrizes Africanas de Aquidauana e Anastácio, Lutuma Dias, entre outras entidades.

A comunidade ainda poderá acompanhar a participação do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Bombeiros do Amanhã, Polo Base de Aquidauana da Sesai (Secretaria de Saúde Indígena) e demais instituições que integram a programação.

Forças de segurança encerram desfile

O encerramento ficará por conta das forças de segurança e das instituições militares. Estarão presentes a Polícia Civil, Polícia Científica, Batalhão da PMA (Polícia Militar Ambiental), 7º BPM (Batalhão de Polícia Militar) e 9º BE Cmb (Batalhão de Engenharia e Combate).

A participação das forças de segurança encerra a programação do desfile reforçando a integração entre as instituições e a comunidade, em uma manhã que pretende reunir diferentes gerações em torno da história e das tradições de Aquidauana.

