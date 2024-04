Aquidauana entrega reforma de escola em aldeia indígena

Escola Municipal Indígena Polo Lutuma Dias reformada / Ronald Regis / O Pantaneiro

No mês dedicado aos Povos Originários, a comunidade da Aldeia Limão Verde comemorou, nesta quarta-feira (03), a conclusão da reforma da Escola Municipal Indígena Polo Lutuma Dias. O projeto, financiado integralmente pela Prefeitura Municipal de Aquidauana, teve um custo total de R$ 936 mil.

As melhorias na escola incluíram a substituição das telhas, a construção de uma nova entrada, a instalação de um cercado de alambrado, o calçamento do pátio com sistema de drenagem e a pintura das instalações, incluindo a quadra de esportes.

Aldeia Limão Verde celebra renovação da Escola Lutuma Dias com investimento de R$ 936 Mil pela Prefeitura de Aquidauana - Ronald Regis

O prefeito Odilon Ribeiro destacou a importância do investimento para a elevação do padrão educacional na aldeia. "Nosso objetivo é estimular as crianças a verem a escola como uma extensão de seus lares, onde possam receber uma educação de qualidade. Isso inclui acesso a ar-condicionado, computadores, livros, cadernos novos, kits escolares, mochilas, transporte e uma alimentação saudável", disse Ribeiro.

Prefeito Odilon celebra a entrega de mais uma escola revitalizada em Aquidauana, reafirmando o compromisso com a educação de qualidade para a comunidade - Ronald Regis

A cerimônia de entrega contou com a presença de membros da comunidade escolar, líderes indígenas, secretários municipais e a equipe da Secretaria Municipal de Educação (SEMED). Além do prefeito, os vereadores Humberto Torres, Clériton Alvarenga, Chico Tavares, Everton Romero, Wezer Lucarelli, Valter Neves, Tião Melo, Anderson Meireles, Marquinhos Taxista, bem como Mario Nelson Argerim, assessor e representante do deputado federal Dagoberto Nogueira, fizeram uma visita às novas instalações da escola Lutuma Dias, examinando todas as melhorias realizadas.