Aquidauana pode ter calor de até 38°C e risco de chuva com granizo nesta quarta-feira

A quarta-feira (5) deve ser de calor intenso e tempo instável em Aquidauana, conforme a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas variam entre 21°C e 38°C, com céu parcialmente nublado e pancadas de chuva ao longo do dia, que podem vir acompanhadas de queda de granizo em pontos isolados.
O Inmet alerta para a possibilidade de fortes rajadas de vento e descargas elétricas, especialmente no período da tarde, devido ao aumento da umidade e ao aquecimento intenso típico da região nesta época do ano.
A orientação é para que a população evite abrigar-se debaixo de árvores durante tempestades, desligue aparelhos elétricos em caso de raios e fique atenta a comunicados oficiais sobre possíveis mudanças nas condições climáticas.
