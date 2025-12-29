Aquidauana pode ter chuva à tarde

O clima em Aquidauana deve apresentar variações típicas desta época do ano nesta segunda-feira, com temperaturas oscilando entre 23°C e 33°C ao longo do dia. Segundo as previsões meteorológicas, o dia começa com tempo quente e temperaturas amenas durante a manhã, favorecendo atividades ao ar livre.

No período da tarde, a previsão indica chance de chuva, com possibilidade de pancadas isoladas que podem ocorrer acompanhadas de trovoadas. A umidade do ar aumenta, o que, juntamente com as temperaturas elevadas, favorece a formação de nuvens carregadas e o desenvolvimento de precipitações.

Apesar da possibilidade de chuva, as precipitações não devem se estender por longos períodos, e há alternância entre períodos de chuva e aberturas de sol. À noite, o tempo tende a estabilizar novamente, com temperaturas mais amenas, sem grandes expectativas de precipitação.

Os moradores e visitantes da cidade devem estar preparados para o calor durante a maior parte do dia e considerar o uso de guarda-chuva ou capa de chuva caso se desloquem à tarde. A combinação de calor e chuva faz com que os índices de umidade aumentem, sendo importante manter-se hidratado e atento às mudanças rápidas no clima.