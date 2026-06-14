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SOLIDARIEDADE

Aquidauana promove campanha de doação de sangue no final do mês

Ação no Hemosul busca reforçar estoques que atendem pacientes de toda a região; uma única doação pode beneficiar até quatro pessoas

Rhobson 2

Publicado em 14/06/2026 às 08:17

Atualizado em 14/06/2026 às 08:19

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Servidor doa sangue / Bruno Rezende, Governo de MS

A população de Aquidauana terá uma nova oportunidade de praticar um gesto de solidariedade que pode salvar vidas. Nos dias 24 e 25 de junho, será realizada uma campanha de doação de sangue no município, com atendimento no Hemosul de Aquidauana.

Além da coleta de sangue, os participantes também poderão realizar o cadastro como doadores voluntários de medula óssea, ampliando as chances de ajudar pacientes que aguardam por transplantes em todo o país.

A iniciativa busca reforçar os estoques de sangue utilizados no atendimento de pacientes de Aquidauana e de toda a região, especialmente em um período em que as doações costumam diminuir.

O atendimento será realizado na sede do Hemosul, localizada na Rua Duque de Caxias, nº 2170, no Bairro Alto. Nos dois dias de campanha, os doadores poderão comparecer das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Para doar sangue, é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 51 quilos, estar bem alimentado e hidratado e apresentar um documento oficial com foto. Menores de idade devem observar as exigências específicas previstas pela legislação para a realização da doação.

Segundo os organizadores, uma única doação de sangue pode beneficiar até quatro pessoas, contribuindo diretamente para tratamentos médicos, cirurgias e atendimentos de urgência e emergência.

A campanha conta com o apoio da Prefeitura de Aquidauana, que está mobilizando a população para participar da ação e ajudar a manter os estoques abastecidos.

A orientação é que os interessados programem sua participação e compareçam ao Hemosul nos dias da campanha. Além de doar sangue, os voluntários poderão se cadastrar como doadores de medula óssea, oferecendo esperança para pacientes que dependem de um doador compatível para continuar seus tratamentos.

Com um gesto simples e rápido, cada doador pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas.

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