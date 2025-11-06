Aquidauana tem previsão de calor e pancadas de chuva nesta quinta-feira

Arquivo/ O Pantaneiro

A quinta-feira (6) deve ser de tempo quente e instável em Aquidauana, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão indica temperatura mínima de 21°C e máxima de 36°C, com céu parcialmente nublado e pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas em diferentes períodos do dia.



O calor deve predominar durante a manhã e o início da tarde, com aumento da umidade e possibilidade de chuvas rápidas e localizadas no fim do dia.



O Inmet orienta a população a manter-se atenta a possíveis rajadas de vento e descargas elétricas, comuns em dias de instabilidade climática, e a evitar abrigo sob árvores ou estruturas metálicas durante tempestades.

