03 de Dezembro de 2025 • 08:54

Clima

Aquidauana terá calor de 38°C e chance de trovoadas nesta quarta

O dia deve ser marcado por céu com muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do período

Da redação

Publicado em 03/12/2025 às 07:10

Atualizado em 03/12/2025 às 07:35

João Éric/ O Pantaneiro

A previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indica que Aquidauana deve registrar mínima de 23°C e máxima de 38°C nesta terça-feira (2). O dia deve ser marcado por céu com muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do período.

As condições atmosféricas favorecem momentos de instabilidade, especialmente no período da tarde, quando a combinação de calor e umidade costuma intensificar a formação de áreas de chuva. O Inmet orienta atenção redobrada em caso de descargas elétricas e rajadas de vento associadas às trovoadas.

A recomendação é que moradores evitem áreas abertas durante tempestades e busquem abrigo seguro, além de cuidado no trânsito devido à possibilidade de redução de visibilidade durante as pancadas de chuva.

