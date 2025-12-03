Aquidauana terá calor de 38°C e chance de trovoadas nesta quarta

O dia deve ser marcado por céu com muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do período
João Éric/ O Pantaneiro
A previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indica que Aquidauana deve registrar mínima de 23°C e máxima de 38°C nesta terça-feira (2). O dia deve ser marcado por céu com muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do período.
As condições atmosféricas favorecem momentos de instabilidade, especialmente no período da tarde, quando a combinação de calor e umidade costuma intensificar a formação de áreas de chuva. O Inmet orienta atenção redobrada em caso de descargas elétricas e rajadas de vento associadas às trovoadas.
A recomendação é que moradores evitem áreas abertas durante tempestades e busquem abrigo seguro, além de cuidado no trânsito devido à possibilidade de redução de visibilidade durante as pancadas de chuva.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Sustentabilidade
A classificação da Pantanerds reforça ainda o compromisso da UFMS com a formação de jovens inovadores
Ocorrência
O caso foi classificado pela Polícia Civil como furto qualificado mediante fraude
Polícia
A apreensão foi realizada durante patrulhamento da polícia na BR-262, no trecho de Anastácio
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS