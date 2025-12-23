Aquidauana terá calor e chance de chuva nesta terça-feira

Os termômetros devem variar entre 23 °C de mínima e 34 °C de máxima
Arquivo/ O Pantaneiro
A previsão do tempo para Aquidauana nesta terça-feira (23) indica temperaturas elevadas e instabilidade ao longo do dia, conforme informações divulgadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Os termômetros devem variar entre 23 °C de mínima e 34 °C de máxima. O céu permanece com muitas nuvens, e há previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas, principalmente em alguns períodos do dia.
A orientação é para que a população fique atenta às mudanças climáticas, sobretudo durante atividades ao ar livre, já que as chuvas podem ocorrer de forma localizada e com rápida intensificação.
