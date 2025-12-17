Aquidauana terá céu nublado e chance de chuva isolada nesta quarta-feira

As temperaturas devem oscilar entre mínima de 20°C e máxima de 32°C
Tempo nublado em Aquidauana / Arquivo/ O Pantaneiro
A previsão do tempo para Aquidauana nesta quarta-feira (17) indica variação de nuvens ao longo do dia e possibilidade de chuva isolada, conforme dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
As temperaturas devem oscilar entre mínima de 20°C e máxima de 32°C. O céu permanece com muitas nuvens, com chance de pancadas rápidas em pontos isolados do município.
A orientação é para que a população acompanhe as atualizações meteorológicas, já que as condições podem mudar ao longo do dia.
