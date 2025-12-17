Acessibilidade

17 de Dezembro de 2025 • 08:00

Aquidauana terá céu nublado e chance de chuva isolada nesta quarta-feira

As temperaturas devem oscilar entre mínima de 20°C e máxima de 32°C

Da redação

Publicado em 17/12/2025 às 07:10

Atualizado em 17/12/2025 às 07:21

Tempo nublado em Aquidauana / Arquivo/ O Pantaneiro

A previsão do tempo para Aquidauana nesta quarta-feira (17) indica variação de nuvens ao longo do dia e possibilidade de chuva isolada, conforme dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As temperaturas devem oscilar entre mínima de 20°C e máxima de 32°C. O céu permanece com muitas nuvens, com chance de pancadas rápidas em pontos isolados do município.

A orientação é para que a população acompanhe as atualizações meteorológicas, já que as condições podem mudar ao longo do dia.

Leia Também

VEJA TAMBÉM

Oportunidade

Aquidauana e Anastácio têm 47 vagas de emprego nesta terça-feira

Clima

Aquidauana terá chuva e trovoadas nesta terça

Aquidauana

Polícia realiza abordagem após denúncia de suposta violência doméstica em Aquidauana

Caso aconteceu no final da tarde desta segunda-feira (14) no Bairro Serraria

Aquidauana

Previsão de chuva em Aquidauana nesta terça-feira

Susto

Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido no Bairro Alto

ÚLTIMAS

Tragédia

Corpo em decomposição é encontrado flutuando no Porto Limoeiro

A vítima é um homem, com idade estimada entre 40 e 50 anos

Aquidauana

Aquidauanense se forma em Farmácia na capital após defesa contra o câncer

A pesquisa de Lucas Azevedo é direcionada ao tratamento do câncer

